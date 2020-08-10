Son dakika haber! Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Meşişi: "Siyasilerden oluşan bir hükümetin kurulması...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Meşişi: "Siyasilerden oluşan bir hükümetin kurulması...

Son dakika haberi: Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi, siyasiler arasında büyük anlaşmazlıklar olduğunu ve bu durumda siyasi partilere dayanan bir hükümetin kurulmasının mümkün olmadığını söyledi.

Son dakika haber! Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Meşişi:
10.08.2020 23:01 | Son Güncelleme: 10.08.2020 23:04

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi, siyasiler arasında büyük anlaşmazlıklar olduğunu ve bu durumda siyasi partilere dayanan bir hükümetin kurulmasının mümkün olmadığını söyledi.

Başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenleyen Meşişi, "Siyasi partilerle yaptığım istişareler, bu partiler arasındaki anlaşmazlıkların çok büyük olduğunu ve bu nedenle siyasilerden oluşan bir hükümetin kurulmasının mümkün olmadığını anlamamı sağladı." dedi.

Ülkede yaşanan siyasi istikrarsızlığın Tunusluların içinde bulunduğu durumun en önemli sebeplerinden biri olduğunu belirten Meşişi, ulusal sorumluluğun; vatandaşın önceliklerini ilk sıraya koyan, sosyal ve iktisadi başarı sağlayacak bir hükümetin kurulmasını zorunlu kıldığını belirtti.

"Kanımca bu hükümet için en iyi model, tam bağımsız bir teknokrat hükümet modeli olacaktır." diyen Meşişi, bu hükümetin temel hedefleri arasında kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi, yatırım ortamının desteklenmesi, yatırımcılarla devlet arasındaki güvenin pekiştirilmesi ve fiyat artışlarının engellenmesinin yer alması gerektiğini vurguladı.

Ülkenin 2020 yılı itibarıyla negatif büyüme oranının yüzde 6.1, işsizlik oranının da yüzde 19'a ulaştığını kaydeden Meşişi, Tunusluların, siyasilere olan inancını kaybetmeye başladığına dikkati çekti.

Meşişi, hükümetin kurulması için istişarelerin devam edeceğini aktardı.

Tunus'taki Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni bugün yaptığı açıklamada, parlamentonun çoğunluğunun siyasi partilere dayanan bir hükümetten yana olduğunu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi'nin bunu göz önüne alması gerektiğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 26 Temmuz'da İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Bir siyasi partiye bağlı olmayan Meşişi, başbakanlık makamı için herhangi bir parti tarafından da aday gösterilmemişti.

Son dönemde siyasi istikrarsızlık yaşayan Tunus'ta yolsuzluk ve çıkar çatışması şüpheleri nedeniyle Başbakan İlyas el-Fahfah görevinden istifa etmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor Ekonomi
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Ekonomi
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı Ekonomi
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Güncel
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba Politika
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi
Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Doğu Akdeniz'deki durum hukuka uygun şekilde çözülmeli
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Doğu Akdeniz'deki durum hukuka uygun şekilde çözülmeli
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor
Düğüne katılan davetlilere koronavirüs bulaştırdığı öne sürülen kadınla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Düğüne katılan davetlilere koronavirüs bulaştırdığı öne sürülen kadınla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir
PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Aylin Nazlıaka Süleyman Soylu Lale Karabıyık Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Orhan Gencebay Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Caner Erkin Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Kaza Oruç Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Meşişi: "Siyasilerden oluşan bir hükümetin kurulması... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 23:09:06. #1.14#
title