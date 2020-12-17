Son dakika haber: TOFAŞ'ta iki personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Son dakika haber: TOFAŞ'ta iki personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

17.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:26
Son dakika haber: TOFAŞ'ta iki personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberi: ING Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ta teknik ekipten bir kişi ile bir idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ta teknik ekipten bir kişi ile bir idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçı öncesinde A takım sporcuları, teknik ekip ve kulüp personelinin PCR tarama testleri gerçekleştirildi.

Bunun üzerine teknik ekipten bir kişi ile bir idari çalışana Kovid-19 tanısı konuldu.

Tarama testleri sonucunda, 13 Aralık'tan bu yana pozitif vaka sayısı 4'ü oyuncu, 4'ü teknik ekip, 3'ü idari çalışan olmak üzere 11 kişiye yükseldi.

Klinik şikayeti bulunmayan oyuncu ve çalışanların izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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