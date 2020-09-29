Son dakika haber... Sudan'daki sellerde ölü sayısı 138'e yükseldi
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Son dakika haber... Sudan'daki sellerde ölü sayısı 138'e yükseldi

29.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 29.09.2020 01:00
Son dakika haber... Sudan'daki sellerde ölü sayısı 138'e yükseldi

Son dakika gündem haberi: Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 138'e çıktı.

Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 138'e çıktı.?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 138'e yükseldi.

Seller nedeniyle 100 binden fazla ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale geldi. Afette 56 kişi de yaralandı.

Türkiye ve Katar başta olmak üzere uluslararası toplumun selzedelere insani yardımları sürüyor.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, felaket nedeniyle 5 Eylül'de 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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