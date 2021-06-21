Son dakika haber: Söke'de karayolu kenarındaki yangın korkuttu
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Son dakika haber: Söke'de karayolu kenarındaki yangın korkuttu

Son dakika haber: Söke'de karayolu kenarındaki yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Aydın'ın Söke ilçesinde yol kenarındaki kuru ot yangını korku dolu anlar yaşattı.

Aydın'ın Söke ilçesinde yol kenarındaki kuru ot yangını korku dolu anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Söke-Aydın karayolu Sazlı ile Argavlı Mahallesi, arasındaki alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan otlar henüz bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Alevlerin yükselmesiyle bölge dumana teslim oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangının çıktığı noktanın yakın kısmında ağaçlık alanın olması korku oluştururken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - AYDIN

Son dakika haber: Söke'de karayolu kenarındaki yangın korkuttu
Son dakika haber: Söke'de karayolu kenarındaki yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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