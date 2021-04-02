Son dakika haber... Sivas'ta trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Çevik, Karaman'da toprağa verildi
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Son dakika haber... Sivas'ta trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Çevik, Karaman'da toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Sivas'ta trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Çevik, Karaman'da toprağa verildi

Son dakika gündem haberi: Sivas'ın Gemerek ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik, memleketi Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde toprağa verildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik, memleketi Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde toprağa verildi.

Sivas'tan Karaman'a dün gece getirilen Çevik için, Civler köyünde cenaze töreni düzenlendi. Köy okulunun bahçesinde Cuma namazı öncesi kılınan cenaze namazından sonra Çevik'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene Çevik'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

31 Mart akşamı Tunceli Ovacık Jandarma Komutanlığında astsubay olarak görev yaptığı ve eğitim için İzmir'e gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen Cihat Çevik (28) idaresindeki 35 DR 710 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi yakınlarında yol kenarına devrilmişti.

Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çevik, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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