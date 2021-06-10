Son dakika haber: Simav'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haber: Simav'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber: Simav'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Kamil Çertik - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde çıkan yangın, iki evin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde çıkan yangın, iki evin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Başdeğirmenler mevkisinde bulunan iki katlı ahşap bir evde çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki ahşap eve sıçradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Simav Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Salih Sivri ve Bayram Demirkan'a ait evlerin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının, elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Çertik

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