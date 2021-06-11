Son dakika haber! Silah kazasında şehit olan piyade er için Mardin'de tören düzenlendi
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Son dakika haber! Silah kazasında şehit olan piyade er için Mardin'de tören düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Silah kazasında şehit olan piyade er için Mardin'de tören düzenlendi Mardin'in Nusaybin ilçesinde silah kazasında şehit olan Piyade Er Rıdvan Sağdıç için Mardin Havalimanında tören düzenlendi.

Silah kazasında şehit olan piyade er için Mardin'de tören düzenlendi

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde silah kazasında şehit olan Piyade Er Rıdvan Sağdıç için Mardin Havalimanında tören düzenlendi.

Havalimanında düzenlenen törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü M. İlker Emir, siyasi parti temsilcileri, şehidin silah arkadaşları ve Mardinli vatandaşlar katıldı.

Törende Yüzbaşı Sertaş Erkişi şehidin özgeçmişini okuduktan sonra İl Müftüsü Ali Hayri Çelik dua okudu. Gerçekleştirilen törenin ardından Şehit Piyade Er Rıdvan Sağdıç askeri uçak ile Tekirdağ iline uğurlandı.

Son dakika haber! Silah kazasında şehit olan piyade er için Mardin'de tören düzenlendi
Son dakika haber! Silah kazasında şehit olan piyade er için Mardin'de tören düzenlendi
Son dakika haber! Silah kazasında şehit olan piyade er için Mardin'de tören düzenlendi
Son dakika haber! Silah kazasında şehit olan piyade er için Mardin'de tören düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik

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