Son dakika haber! Silah kazasında şehit olan piyade er için Mardin'de tören düzenlendi

Son dakika haber... Silah kazasında şehit olan piyade er için Mardin'de tören düzenlendi Mardin'in Nusaybin ilçesinde silah kazasında şehit olan Piyade Er Rıdvan Sağdıç için Mardin Havalimanında tören düzenlendi.