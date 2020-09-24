Son dakika haber! Siirt'te uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haber! Siirt'te uyuşturucu operasyonu

24.09.2020 12:31 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:34
Son dakika haber! Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Son dakika gündem haberi... Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 500 gam esrar ele geçirildi.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 500 gam esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Baykan ilçesinin Dedebakır köyünde kenevir eken M.Y adlı şüphelinin, ektiği keneviri esrar haline getirerek ilçede ve Veyselkarani beldesinde içici kişilere satacağı bilgisine ulaştı.

M.Y, Baykan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin kullandığı motor üzerindeki heybede ve Dedebakır köyündeki evinde yapılan aramada, 2 kilo 500 gram esrar ve terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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