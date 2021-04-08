Son dakika haber | Şanlıurfa'da depo olarak kullanılan evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da depo olarak kullanılan evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da depo olarak kullanılan evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikinci el ayakkabı ve kıyafet deposu olarak kullanılan evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndürmek isteyen 2 kişi dumandan etkilendi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü