Son dakika haber | Şanlıurfa'da depo olarak kullanılan evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haber | Şanlıurfa'da depo olarak kullanılan evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Şanlıurfa'da depo olarak kullanılan evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da depo olarak kullanılan evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da depo olarak kullanılan evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikinci el ayakkabı ve kıyafet deposu olarak kullanılan evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndürmek isteyen 2 kişi dumandan etkilendi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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