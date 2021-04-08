Son dakika haber | Şanlıurfa'da depo olarak kullanılan evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da depo olarak kullanılan evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da depo olarak kullanılan evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikinci el ayakkabı ve kıyafet deposu olarak kullanılan evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını kendi imkanlarıyla söndürmek isteyen 2 kişi dumandan etkilendi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü