Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçının ardından
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Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçının ardından

Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor'u 3-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, "Şimdi önümüzde bir final maçı kaldı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor'u 3-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, "Şimdi önümüzde bir final maçı kaldı. O maça iyi hazırlanacağız." dedi.

Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikten sonra oyuncularının karışık bir çizgiden hızlı bir çıkış yakaladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Takımdaşlık duygusu, kazanma hırsı, oyun içinde değişen tempolar, iyi savunma, dikine hücum yapmaları ve futbolun içinde ne varsa hepsini bir araya getirdikleri için onlarla gurur duyuyorum. Oyunun başından sonuna kadar çok pozisona girdik, çok pozisyon kaçırdık. Böyle maçlar çok streslidir. Erken gol her şeyi çözer. Biz o golü ikinci yarı bulduk, bulduktan sonra oyun rahatladı. Şimdi önümüzde bir final maçı kaldı. O maça iyi hazırlanacağız. Menemenspor da iyi bir takım, o maçı da kazanıp tur atmak istiyoruz."

Yusuf Şimşek: "Son maçımızda bize yakışır bir şekilde oynayacağız"

Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek da hakemlere eleştiride bulunarak, şunları kaydetti:

"Söyleyeceklerim kesinlikle Adana Demirspor'un galibiyetine gölge düşürmesin, onları tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda 3 takıma da başarılar diliyorum. Maçın ilk yarısında Okan Alkan'ın sarı kart gördüğü pozisyon direk kırmızı karttı. Diğer bir pozisyon, ikinci yarı mağlupken Manaj'ın attığı gol var. Hakem ofsayt verdi, bu hakem hataları hep bize mi denk geliyor. Hakemlerimizin biraz daha adaletli olmasını isteriz. Gururumuzla mücadelemizi yaptık. Ben futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Son maçımız kaldı. Altınordu maçına da aynı ciddiyetle hazırlanıp, son maçımızda bize yakışır bir şekilde oynayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir kaç gündür, bir takımın antrenörü 5 genç oynatacak, bir takımın antrenörü Samsunspor'dan teşvik mi aldı Balıkesirspor gibi saçma sapan söylemler oldu. Biz buna çanak tutacak insanlar değiliz. Yıllardır bu camianın içerisindeyiz, çok şükür hep anlımızın akıyla gezdik, gezmeye devam edeceğiz. Ben bu hocalarıma da yakıştıramadım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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