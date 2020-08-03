Son dakika haber... (Özel haber) Bayram Bektaş: "Alanyaspor ve Kayserispor'dan resmi teklif almadım" Son dakika haberlerine göre Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor ile adı geçen Teknik Direktör Bayram Bektaş, iki kulüpten de henüz resmi bir teklif almadığını açıkladı.

Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor ile adı geçen Teknik Direktör Bayram Bektaş, iki kulüpten de henüz resmi bir teklif almadığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımı'ndaki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Teknik Direktör Bayram Bektaş, Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor iddialarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, iki kulüpten de resmi teklif almadığını vurgulayarak, "Şu an beklemedeyim. Lige dönmek istediğimi belirttim. Milli takımdan ayrıldım. Konuşuluyor ancak şu an için resmi bir şey yok. Alanyaspor'da Erol hoca ayrıldı. Teklif gelirse bundan sonra gelir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA