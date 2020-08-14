Son dakika haber: Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü (4) Bir son dakika haberine göre HEYALAN ANI KAMERADATrabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

HEYALAN ANI KAMERADA Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntüde; tarım arazisi kenarında duran bir kişinin cep telefonuyla kayıt sırasında vatandaşları "Çabuk gelin akıyor, ırmak gitti, ana burada durma, haydi, uzaklaşın" diye bağırarak uyardığı duyuluyor. Salim SARIKOÇ/OF (Trabzon),

Kaynak: DHA