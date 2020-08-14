Son dakika haber: Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü (4)
Bir son dakika haberine göre HEYALAN ANI KAMERADATrabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
14.08.2020 22:57 | Son Güncelleme: 15.08.2020 00:12
HEYALAN ANI KAMERADA
Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntüde; tarım arazisi kenarında duran bir kişinin cep telefonuyla kayıt sırasında vatandaşları "Çabuk gelin akıyor, ırmak gitti, ana burada durma, haydi, uzaklaşın" diye bağırarak uyardığı duyuluyor.
Salim SARIKOÇ/OF (Trabzon),
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Kaynak: DHA