Son dakika haber... Nijerya'da militan gruplar barış görüşmelerinden çekildi
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Son dakika haber... Nijerya'da militan gruplar barış görüşmelerinden çekildi

06.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:54
Son dakika haber... Nijerya'da militan gruplar barış görüşmelerinden çekildi

Son dakika haberi... Nijerya'nın güneyindeki petrol tesislerinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren militan grupların hükümet ile barış görüşmelerinden çekildiği bildirildi.

Nijerya'nın güneyindeki petrol tesislerinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren militan grupların hükümet ile barış görüşmelerinden çekildiği bildirildi.

Bölgedeki 9 militan grubun çatı kuruluşu olan İyileştirilmiş Nijer Delta İntikamcıları'ndan (RNDA) Johnmark Ezonebi, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin taleplerini kabul etmemesi durumunda petrol tesislerine saldırı başlatmakla tehdit etti.

Ezonebi, "Yaklaşık 1 yıldır hükümetle yürütülen barış görüşmelerinden çekiliyoruz." ifadesini kullandı.

Hükümetin taleplerini kabul etmediğini belirten Ezonebi, "Lagos ile Nijer Delta eyaletleri arasındaki petrol tesisleri ve boru hatlarına saldırı düzenleyeceğiz." tehdidinde bulundu.

Ezonebi, petrol tankerlerinin bölgeden çekilmemesi durumunda bombalı saldırı düzenleyeceklerini, tek çözümün Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin taleplerine cevap vermesi olduğunu kaydetti.

Bölgede bulunan militan gruplar, petrol üretiminden daha fazla pay almayı ve petrol çıkarma çalışmalarının bölgeye verdiği zararın azaltılmasını istiyor.

Silahlı grupların Nijer Deltası'ndaki saldırıları nedeniyle ülkedeki petrol üretimi olumsuz etkileniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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