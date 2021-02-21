Son dakika haber | Nijer, cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başında
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Son dakika haber | Nijer, cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başında

21.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:46
Son dakika haber | Nijer, cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başında

Son dakika haberler: Nijer'de 27 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi başladı.

Nijer'de 27 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi başladı.

İkinci turda, ilk turda yüzde 39,33 oy alan eski İçişleri Bakanı Mohamed Bazoum ile yüzde 17 oy alan eski Cumhurbaşkanı Mahamane Ousmane yarışacak.

Seçimden hükümet partisi PNDS-Tarayya'nın adayı ve 2 kez Dışişleri Bakanlığı ve akabinde İçişleri Bakanlığı yapmış 61 yaşındaki Bazoum'un zaferle çıkacağına inanılıyor.

Buna karşın ülkeyi 1993'ten 1996'ya kadar yöneten ve darbeyle devrilen muhalefet partisi RDE-Tchanji'nin adayı 71 yaşındaki Ousmane'nin de sürpriz yapabileceği belirtiliyor.

Yaklaşık 7,4 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, halk, yeni cumhurbaşkanı ve Mecliste görev yapacak 171 milletvekilini belirlemek üzere 27 Aralık'ta sandık başına gitmişti.

Cumhurbaşkanlığı için Ousmane ve Bazoum dışında 28 aday daha yarışmıştı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, 2 dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbeye sahne olan ülkede ilk kez demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı görevini, yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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