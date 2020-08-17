Son dakika haber: Nemrut Krater Gölü civarında yapılması planlanan tesisler tepkiler üzerine Valilik tarafından...
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Son dakika haber: Nemrut Krater Gölü civarında yapılması planlanan tesisler tepkiler üzerine Valilik tarafından...

Son dakika haberlerine göre Nemrut Krater Gölü civarında yapılması planlanan tesisler tepkiler üzerine Valilik tarafından durduruldu Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Dünyanın ikinci büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü civarında yapılması planlanan tesisler tepkiler üzerine Valilik tarafından durduruldu.

17.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:46

Nemrut Krater Gölü civarında yapılması planlanan tesisler tepkiler üzerine Valilik tarafından durduruldu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Dünyanın ikinci büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü civarında yapılması planlanan tesisler tepkiler üzerine Valilik tarafından durduruldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü tarafından Tatvan ilçesinde 2250 rakımdaki dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü civarında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla doğaya uyumlu bazı tesislerin yapılması için yapılan ihale müteahhit firmanın yükümlüklerini yerine getirmeyerek uygunsuz ve kötü bir yapılaşmaya sebep olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Yapılması planlanan tesisler için beton döküldüğünün görülmesi üzerine vatandaşların da sosyal medyadan tepkilerini dile getirdiği konuyla ilgili Bitlis Valiliği yazılı açıklamada yayınladı.

Yayınlanan açıklamada; "İlimizde bulunan Nemrut Krater Gölü ile ilgili olarak, son günlerde sosyal medyada yer alan 'Nemrut Gölüne Beton Döküldü' başlıklı haberler ile ilgili Valiliğimizce araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü tarafından ilimizde bulunan Nemrut Krater Gölü civarına vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla doğaya uyumlu bazı tesislerin yapılması için ihaleye çıkıldığı bilgisi alınmıştır. Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü uhdesinde yürütülen iş ile ilgili olarak müteahhit firma, Nemrut Krater Gölünde işe başlamış ancak yükümlüklerini yerine getirmeyerek uygunsuz ve kötü bir yapılaşmaya sebep olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine; Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü, derhal Nemrut Gölünde söz konusu firma tarafından yapılan işi durdurmuştur. Konu ile ilgili olarak ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Nemrut Krater Gölüne dökülen beton, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü tarafından en yakın sürede sökülüp kaldırtılarak, bölge eski doğal haline geri getirilecektir. Konu ile ilgili yürütülecek olan çalışmalar, Bitlis Valiliğimizce yakında takip edilecektir" denildi.

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Son dakika haber: Nemrut Krater Gölü civarında yapılması planlanan tesisler tepkiler üzerine Valilik tarafından...

Kaynak: İHA

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