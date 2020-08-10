Son dakika haber! Millet Bahçesi'nde kültür sanat etkinlikleri düzenlendi Son dakika haberi: Ofis Sanat Merkezi'ndeki resim sergisi ile başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaz etkinlikleri hafta sonu Millet Bahçesi'nde gerçekleşen 3 etkinlikle devam etti.

Ofis Sanat Merkezi'ndeki resim sergisi ile başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaz etkinlikleri hafta sonu Millet Bahçesi'nde gerçekleşen 3 etkinlikle devam etti.

Etkinlikler kapsamında 8 Ağustos'ta yönetmenliğini Mesut Uçakan'ın yaptığı "Reis Bey" filmi ile başlayan programın ardından 9 Ağustos'ta sergilenen Seçkin Bayramoğlu'nun "Nasip" isimli meddah hikayesi minik izleyicilere kahkaha dolu bir akşam yaşattı.

Haftanın son etkinliğinde ise "Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk" filmi beyazperdeye yansıdı.

Yoğun ilgi gören etkinliklere Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Beşel, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Resul Narin ve çok sayıda kültür sanat dostu katıldı.

Bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirten Başkan Yüce, "Güzel bir akşamda Millet Bahçemizde vatandaşlarımızla açık havada sinema seyir keyfi yaşadık. Patlamış mısır ve gazoz ikramımızla vatandaşlarımızın serin yaz akşamlarına farklı bir sosyal aktivite sunduk. Vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdiler."

Kaynak: AA