Son dakika haber... Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (7)

Bir son dakika haberine göre 'PATLAMA RİSKİ SÖZ KONUSU DEĞİL'Yangının Kemerköy Termik Santraline sıçraması sonrasında, santral yetkilileri alevlerin santrali sardığını belirterek bölgenin tamamen tahliye edildiğini ifade etti.