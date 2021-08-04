Son dakika haber... Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (7)
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Son dakika haber... Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (7)

Son dakika haber... Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (7)
Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre 'PATLAMA RİSKİ SÖZ KONUSU DEĞİL'Yangının Kemerköy Termik Santraline sıçraması sonrasında, santral yetkilileri alevlerin santrali sardığını belirterek bölgenin tamamen tahliye edildiğini ifade etti.

'PATLAMA RİSKİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Yangının Kemerköy Termik Santraline sıçraması sonrasında, santral yetkilileri alevlerin santrali sardığını belirterek bölgenin tamamen tahliye edildiğini ifade etti. Santral yetkilileri patlama riskinin bulunmadığını, alevlerin sadece binaya zarar verebileceğini belirtti. Yangınla mücadelenin sürdüğü bölgede Ören Mahallesi'nde oturanların da tahliye işlemlerine başlanıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman

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