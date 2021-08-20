Son dakika haber! Marmaris polisi yangından zarar gören ağaçları yeniden yeşertmek için seferber oldu

Son dakika haberler: Marmaris polisi yangından zarar gören ağaçları yeniden yeşertmek için seferber oldu Önce dibini açtılar, temizleyip ve suladılar Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan ve 9 gün süren orman yangınlarından Pamucak Mevkii'nde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen alan da zarar gördü.

Marmaris polisi yangından zarar gören ağaçları yeniden yeşertmek için seferber oldu

Önce dibini açtılar, temizleyip ve suladılar

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan ve 9 gün süren orman yangınlarından Pamucak Mevkii'nde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen alan da zarar gördü. Alanda bulunan 800 ağaçtan 350'si kısmen zarar gördü, geriye kalan 450 ağaç ise tamamen yandı. Marmaris polisi kısmen zarar gören ağaçlar için seferber olurken, ağaçların diplerini açtı, temizledi ve yeşermesi için suladı.

1994 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen 6 dönüm arazide polisler getirdikleri iş makinası ile önce ağaçların altını açıp hava almasını sağladı. Ardından çevredeki çöpleri temizleyerek tankerlerdeki su ile suladı. İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız'ın da yakından takip ettiği ve sabah saatlerinde başlatılan çalışma 10 saatte tamamlandı. Polis ekipleri, 350 ağacı yeniden yeşertme umudu ile 5 tanker su kullandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "1994 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetki alanında bulunan 800 ağacın 450'si tamamen yanarken, 350 çam ağacı da yangından kısmen etkilendi. Geriye kalan ağaçları kurtarabilmek için polislerimiz kepçe yardımı ile ağaç etraflarına kazarak sulama işlemi yapmaktı. İnşallah 350 ağacı kurtarabilir, yeniden gölgelerinde durabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl