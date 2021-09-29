MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir şahsın aracı ile uyuşturucu satışı yaptığını belirleyen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, operasyon düzenledi. Şahsın aracında ve evinde 980 gram kubar esrar ile 45 gram metamfetamin ele geçirdi.

H.D. isimli şahsın Manavgat Sanayi Mahallesi'nde aracı ile uyuşturucu satışı yaptığını belirleyen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM takip timi Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirdi. H.D. isimli şahsı yakalayarak gözaltına alan jandarma ekipleri, araçta biberler arasında duran çantada ve şahsın evinde yapılan aramada 4 paket halinde 980 gram kubar esrar, 7 paket halinde 45 gram metamfetamin ile 2 adet hassas terazi ele geçirdi. - ANTALYA