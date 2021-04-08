Son dakika haber | Malezya Dışişleri Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ile Türkçe öğreniyor
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Son dakika haber | Malezya Dışişleri Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ile Türkçe öğreniyor

Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Malezya Dışişleri Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ile Türkçe öğreniyor

Son dakika haberler: Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği iş birliğinde Malezya Dışişleri Bakanlığı personeline yönelik çevrim içi Türkçe kursu başlattı.

Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği iş birliğinde Malezya Dışişleri Bakanlığı personeline yönelik çevrim içi Türkçe kursu başlattı.

YEE'den edinilen bilgiye göre, ülkede bakanlık düzeyinde verilen ilk Türkçe kursla Bakanlığın 15 personelinin yanı sıra Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal de Türkçe öğrenenler arasında yer alıyor.

Başlangıç seviyesinde haftada 3 saat olarak toplam 12 hafta sürecek çevrim içi Türkçe derslerine gelecek dönemlerde de devam edilmesi planlanıyor.

Malezya'da 2017'de faaliyetlerine başlayan YEE, on binden fazla kişiye Türkçe öğretti ve Türk kültürünü tanıttı. Enstitünün çalışmalarıyla bu yılın başından bu yana 3 binden fazla kişi Türkçe ile tanıştı. Enstitü ayrıca "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında üniversitelerde ve kolejlerde de Türkçe öğrenme talebini karşılıyor.

Uluslararası Idrissi Okulunda seçmeli ders olarak başlatılan Türk okçuluğu kursuyla 300'den fazla kişi de bu branşla tanışma fırsatı elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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