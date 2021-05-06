Son dakika haber | Malatya'da jandarma "tam kapanma" kapsamında denetim yaptı

Son dakika haberine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada olası ihlalleri önlemek amacıyla destekli denetim yaptı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada olası ihlalleri önlemek amacıyla destekli denetim yaptı.

Doğanşehir ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, tam kapanmanın başladığı 29 Nisan'dan itibaren Malatya-Adıyaman kara yolunun yanı sıra Çelikhan, Doğanşehir - Elbistan, Doğanşehir-Akçadağ, Doğanşehir ilçe bağlantı yollarında denetimlerini sıklaştırdı.

Denetleme noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuları tam kapanma muafiyeti açısından inceleyen ekipler, ayrıca araç ve sürücüleri trafik açısından da denetledi.

Muafiyet belgesi olan kişilerin geçmesine izin verilirken, belge gösteremeyenler ise evlerine yönlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın