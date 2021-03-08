Son dakika haber | Koronavirüs önlemleri kapsamında zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Koronavirüs önlemleri kapsamında zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

08.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:16
Son dakika haber | Koronavirüs önlemleri kapsamında zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında HES kodu sorgulama, masalar arası 1.5 metrelik mesafe, iş yerinin genelge doğrultusunda yüzde 50 kapasite ile çalışması, 07: 00-19.00 arası müşteri kabulü gibi konularda Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında HES kodu sorgulama, masalar arası 1.5 metrelik mesafe, iş yerinin genelge doğrultusunda yüzde 50 kapasite ile çalışması, 07: 00-19.00 arası müşteri kabulü gibi konularda Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor.

Denetim ve bilgilendirme çalışması sırasında usulsüz fiyat artışlarını engellemek için iş yerleri kapsamlı kontrollerden geçiriliyor.

Turuncu renk ile yüksek risk kategorisinde bulunan İstanbul'da; kafe, restoran ve benzer işletmelerin açılması ile ilçedeki denetimlerini artıran belediye, süreci kontrollü bir şekilde yöneterek virüsün yayılmasını önlemek amacı ile detaylı teftişlerin yanı sıra; ilgili işyerlerine yönelik bilgilendirmede de bulunuyor.

DENETİMLER SIRASINDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDAKİ KURALLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Bakkal, fırın ve market teftişlerine kafe ve restoranları da ekleyen ekipler bir yandan hijyen denetimlerini gerçekleştirirken bir yandan da iş yerlerinin fiyat politikalarını kontrol ediyor.

Denetimler sırasında koronavirüs önlemleri kapsamında maske takılması, ambalajlı ürün satışı, gramajlar ve genel temizlik kontrolleri yapılırken, iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına kurallar hakkında bilgilendirmede bulunuluyor.

Yeni kontrollü normalleşme sürecinde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması için denetimler devam edecek.

"VATANDAŞIMIZIN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN DENETİMLERİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ" 

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Zabıta ekiplerimiz yoğunlaştırdıkları kontrollerde kurallar ve fiyat politikaları konusunda esnafımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri hususunda kendilerine uyarılarda bulunuyor. Vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için denetimlerimizi aralıksız devam ettireceğiz. Ancak halen riskli kategoride olduğumuzu unutmadan kurallara harfiyen uymamız gerekiyor" dedi.


Son dakika haber | Koronavirüs önlemleri kapsamında zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Son dakika haber | Koronavirüs önlemleri kapsamında zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Son dakika haber | Koronavirüs önlemleri kapsamında zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan
Magazin Murat Balcı Demet Akalın Demet Özdemir Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Koronavirüs önlemleri kapsamında zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 11:42:00. #1.16#
title