Son dakika haber: Konya'da bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı daha tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Konya'da balık halinde 2 grup arasından çıkan, bir kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli daha tutuklandı.