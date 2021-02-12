Son dakika haber: Konya'da bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı daha tutuklandı
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Son dakika haber: Konya'da bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı daha tutuklandı

12.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:49
Son dakika haber: Konya'da bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı daha tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Konya'da balık halinde 2 grup arasından çıkan, bir kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli daha tutuklandı.

Konya'da balık halinde 2 grup arasından çıkan, bir kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli daha tutuklandı.

Muhacir Pazarı yanındaki Balık Hali'nde husumetli 2 grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan şüphelilerden Nizamettin Ö'nün hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi.

Olay

Merkez Meram ilçesindeki Balık Hali'nde 5 Şubat'ta 2 grup arasındaki silahlı kavgada Oğuzhan Koyunsever hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Kavgaya karıştığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Olayda silah kullandığı belirlenen ve kendisi de yaralanan şüpheli Nizamettin Ö. hastanede tedavi altına alınmış, 13 zanlıdan 11'i tutuklanmış, 2'si serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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