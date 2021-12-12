Son dakika haber! Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti

SAMSUN (İHA) - Samsun'da kolonya içen bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Terme ilçesinde içtiği kolonyadan zehirlenen O.Y. (51), Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen O.Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet