Son dakika haber | Kocaeli'de şüpheli ölüm
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Son dakika haber | Kocaeli'de şüpheli ölüm

27.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:20
Son dakika haber | Kocaeli'de şüpheli ölüm

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi Okur Sokak'ta ikamet eden Mehmet Ali Serbest'ten (54), haber alamayan komşuları Serbest'in evine gitti.

Evin ışıklarının açık olması ve kapının açılmaması üzerine şüphelenen komşuları, girdikleri evde Serbest'i yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mehmet Ali Serbest'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yeri incelemesinin ardından Serbest'in cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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