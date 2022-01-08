Son dakika haber! Kocaeli'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Osman Gazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde 3 Ocak'ta O.Ç.K'nin bıçaklı kavgada öldürülmesiyle ilgili yakalanan Y.Ç. ile kardeşler U.K. ve İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli kardeşler tutuklandı, Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Darıca'da 3 Ocak'ta çıkan kavgada bıçakla yaralanan O.Ç.K. sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.