Son dakika haber | Kırklareli'nde maske takmayan 12 kişiye 10 bin 800 lira ceza uygulandı Gelen son dakika haberine göre Kırklareli'nde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 12 kişiye 10 bin 800 lira ceza uyguladı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 12 kişiye 10 bin 800 lira ceza uyguladı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Vize ve Pınarhisar ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor. Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 12 kişiye 900'er lira ceza yazdı. Kaynak: AA