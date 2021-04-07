Son dakika haber! Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti
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Son dakika haber! Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti

Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti

Son dakika habere göre Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Kazakbayev, kabul ettiği Bilal Erdoğan ile 4. Dünya Göçebe Oyunları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Kazakbayev, Bilal Erdoğan'ın Türk dili konuşan devletler arasındaki kardeşliği ve birliği güçlendirme konusundaki aktif ve çok yönlü faaliyetlerini takdir etti.

Dünya Göçebe Oyunlarının, Kırgız halkının birliğine olumlu katkıda bulunduğuna dikkati çeken Kazakbayev, 5. Dünya Göçebe Oyunlarının Kırgızistan'da gerçekleşmesini teklif etti.

Erdoğan da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunlarının hazırlıkları konusunda bilgi paylaştı.

Geçen yıl Türkiye'de İznik'in ev sahipliğinde yapılması planlanan 4. Dünya Göçebe Oyunları, dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

Kırgızistan'ın ilkini 2014, ikincisini 2016 ve üçüncüsü 2018'de üstlendiği Dünya Göçebe Oyunlarının dördüncüsünün Türkiye'de yapılması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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