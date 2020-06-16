Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (2) Açıklaması Son dakika habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşine sosyal medyadan yapılan hakaretlere ilişkin, "Selahattin Bey'in saygıdeğer eşine olmadık hakaretlerde bulundular.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşine sosyal medyadan yapılan hakaretlere ilişkin, "Selahattin Bey'in saygıdeğer eşine olmadık hakaretlerde bulundular. Siz insan mısınız? Bir anneye bunlar yapılır mı, bunlar söylenir mi?" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir süre önce gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in durumuna değindi.

Adaletin peşinde koşan gruplardan birinin unvanının da "gazeteci" olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, medya özgürlüğünün dünyada kabul edildiğini söyledi. Haber peşinde koşan gazetecinin önüne engel çıkarılmamasıyla ilgili düzenlemeler yapıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, anayasada, "Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır." dendiğini ancak bugünün Türkiyesi'nde tam tersi durumun söz konusu olduğunu, haber alma hürriyetini kısıtlayacak önlemlerin alındığını iddia etti.

Yıldız ve Dükel'in gözaltında 4 gün bekletildikten sonra ifadelerinin alındığını ve birinin tutuklandığını anımsatan Kılıçdaroğlu, Yıldız'ın, devlet için gizli kalması gereken haberleri yaptığı iddiasıyla muamele gördüğünü ancak onun yazılarının internette zaten yer aldığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, "bütün dünyanın bildiği şeyleri Türk vatandaşlarının bilmesinin neresinin yanlış olduğunu" sorarak, "Türkiye'de vatandaş bilmesin, biz bilmeyelim. Niçin? Saray rahatsız oluyormuş. Olsun efendim." diye konuştu.

Demirtaş'ın eşine yapılan yorumlara tepki

Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, AİHM kararının da uygulanmadığını savundu. Kılıçdaroğlu, "Hemen yeni bir kumpas kurdular, aynı dosyadan ikinci bir suç oluşturdular, hemen ceza verdiler ve içeri attılar. Ne adaleti? Firavun'un adaletiyse bu Firavun'un adaleti, Allah'ın adaleti değil." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Demirtaş'ın eşi hakkında yapılan yorumları da eleştirerek, "Selahattin Bey'in saygıdeğer eşine olmadık hakaretlerde bulundular. Siz insan mısınız? Bir anneye bunlar yapılır mı, bunlar söylenir mi? Gözaltına almışlar hakaret edeni ve serbest bırakmışlar. Bir de madalya taksaydınız bari. Caddelerde öyle gezseydi bari." değerlendirmesinde bulundu.

Kadına yönelik şiddet

Kadına yönelik şiddetin de arttığını savunan Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2012-2018'de 510 bin 114 kadın için koruma kararı verildiğini dile getirdi.

Giderek büyüyen yoksulluk, açlık, sefaletin kadına yönelik şiddetin nedeni olup olmadığını soran Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Çocuğuna ekmek bulmak için konteynerleri gezip sırayla 'Acaba burada yiyecek bulabilir miyim, ekmek kırıntısı bulabilir miyim' diyen kadının sefaletini bunlar düşünüyorlar mı acaba? Özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Senin de burada bir sorumluluğun yok mu? Sen de artık 'Bu sefalete dur deme zamanı geldi.' demeyecek misin kardeşim? Sevgili peygamberimiz, cenneti annelerin ayakları altında görüyor. Bu kadar yüceltilen kadına sen nasıl olur da sokağın ortasında, evde, caddede, tarlada, elinde bıçak, saldırırsın. Bir kişi insanlıktan çıktığı zaman kontrol etmek çok zordur. Bütün kadınlara da sesleniyorum, evinizde huzur yoksa sebebi Saray sosyetesidir. Tencereniz kaynamıyorsa, çoçuğunu aç yatırıyorsan sebebi Saray sosyetesidir. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum."

Kılıçdaroğlu, memleketi bu hale getirenlerin 18 yıldır iktidarda bulunanlar olduğunu öne sürerek, "Haber yaptı at içeri, itiraz etti hemen alın içeri. Baskı rejimi. 20 Temmuz sivil darbesinin doğal sonuçları bunlar. Ama bunları aşacağız, asla karamsar değiliz. Bu mücadeleyi adalet için yapacağız." dedi.

Devlette adalet ve liyakat

Adalet ve liyakatın kardeş kavramlar olduğunu, bir yerde adalet varsa liyakatın da olacağını belirten Kılıçdaroğlu, her işin ehline verilmesi gerektiğini anlattı.

Kılıçdaroğlu, devletin de bir "arpalık" gibi düşünülemeyeceğini ifade ederek, "Çikolata kutusunda rüşvet alan adamı büyükelçi tayin ederseniz, gittiği ülkedeki halk 'Bu rüşvetçiyi buraya gönderen kişi de aynı meşreptendir.' diye düşünür." görüşünü savundu.

"Hırsıza destek veren adam kimdir? Hırsızdır." diyen Kılıçdaroğlu, liyakatın olduğu yerde devletin zenginleşme, talan, soyma aracı olarak görülemeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, ancak adalet ve liyakatın tamamen yok edildiğini savundu.

"AK Parti'li Emre Cemil Ayvalı'nın FETÖ ile olan ilişkilerini bir televizyon programında itiraf ettiğini" öne süren Kılıçdaroğlu, Ayvalı'nın "Efendim müsteşar olmak için 12 yıl beklemek gerekiyor. Nasıl olur? Bu nedenle biz FETÖ ile iş birliği yaptık. Kemalistleri devirmek için." dediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bunu itiraf ediyor, bunu söylüyor. Bu kardeşime, Emre Cemil Ayvalı kardeşime yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle cezaevine konulan Harp Okulu öğrencilerinin de suçu bulunmadığını savunan Kılıçdaroğlu, onların, komutanlarının emri üzerine dışarı çıktıklarını öne sürdü. "Peki bir savcı harekete geçti mi? Hiçbirisi geçemez. Sarayın korkusu..." diyen Kılıçdaroğlu, tarihin bunları not edeceğini söyledi.

Eski güreşçi Yerlikaya'nın banka yönetim kuruluna atanması

Eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bir bankanın yönetim kuruluna atanmasını da isim vermeden eleştiren Kılıçdaroğlu, "Eski güreşçi arkadaşımız da bir bankanın yönetim kuruluna atandı. Dünya şampiyonu, hepimizin saygı duyduğu, alkışladığı, gurur duyduğu bir kişi. Başarı elde ettiğinde göndere Türk bayrağını çeken bir kişi. Peki banka yönetiminde ne işi var?" diye sordu.

Sporla ilgili birinin Spor Genel Müdürlüğünde olabileceğini, spordan sorumlu bakan olabileceğini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Siz alıyorsunuz bir kişiyi bankanın yönetimine atıyorsunuz. Yahu bankanın 'b'sini bilmiyor. Spor Genel Müdürlüğünde önemli bir yer, spor bakanı eyvallah. İtirazım yok. Değerli, ödül almış, Türkiye'nin bayrağını göndere çekmiş bir kişi, hiç itirazım yok. Ama kardeşim bankayla ne ilgisi var. Benim bu kardeşimden istirhamım var. Elde ettiğin başarıları gölgelemek istemiyorsan o koltuğa oturmayacaksın kardeşim. Sporla ilgili pek çok yerde yönetim kurulu üyeliği olabilir. Paran yetmiyorsa tamam. Paran yetmiyorsa kampanya açalım. Biz CHP olarak kampanya açalım. Ama devlet dediğimiz bir kurumun bu kadar yıpranması doğru değil, ahlaki de değil. AK Parti'nin içinde veya AK Parti'ye oy veren doğru dürüst bankacı yok mu? Dünya kadar var. Finansçı yok mu, dünya kadar var. Onlardan ata. Bankalara öyle adamları atadılarki ATM'den para çekmesini bilmiyor adam ama bankanın yönetim kurulunda görevli, bankacılıkla hiç ilgisi yok. Devleti arpalık olarak kullanmayacaksınız, yazıktır, günahtır. Kul hakkı denen bir kavram var. Yüce Rabb'imiz diyor ki 'Her türlü günahla gel affederim ama kul hakkı ile gelme.' Kul hakkı yiyorsunuz, fakirin fukaranın parasını yiyorsunuz."

Bunları söylemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, yaşanan adaletsizliği her yerde anlatacağını dile getirdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA