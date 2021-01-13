Kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları tutuklandı
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Kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları tutuklandı

13.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:15

Kağıthane'de kendilerini polis olarak tanıtıp durdurdukları araçtaki 2 kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kağıthane'de kendilerini polis olarak tanıtıp durdurdukları araçtaki 2 kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Kasım'da İstanbul'da yaşayan Emre K'nin yanına, İzmir'den arkadaşları Okan A. ve Cebrail Ç. geldi. Emre K. misafirleri ve kendisinin ortak arkadaşı olan Mahmut A'yı Kağıthane'deki evinden almaya gitti.

Birlikte gezmeye çıkan arkadaşlara, Ortabayır Mahallesi Mayıs Sokak'ta araçlarında siren bulunan ve kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi "dur" ihtarında bulundu. Aracın durmaması üzerine kendilerini polis olarak tanıtan kişiler havaya uyarı ateşi açınca Emre K. otomobili durdurdu.

Şüpheliler, üst arama bahanesiyle araçta bulunan Okan A'nın cebindeki 4 bin avroyu aldı. Şüpheliler, Mahmut A'yı da cebinde uyuşturucu madde bulunduğu bahanesiyle gözaltına aldıklarını söyleyerek araca bindirip bölgeden uzaklaştı.

Emre K., olayın hemen ardından polis merkezine giderek Mahmut A'nın durumunu öğrenmek istedi. Polis, yaptığı araştırma sonucu Mahmut A'nın gözaltına alınmadığını belirledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Ekipler, 8 Ocak'ta Mahmut A., Gürol D. ve Ertuğrul M'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Mahmut A'nın olayı arkadaşlarıyla birlikte planladığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 6 polis rozeti, 5 telsiz, 2 siren ve çakar tertibatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları tutuklandı
Kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları tutuklandı
Kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları tutuklandı
Kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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