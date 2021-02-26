Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta kızını taciz ettiği ileri sürülen kişiyi öldüren babanın tahliyesine karar verildi

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta kızını taciz ettiği öne sürülen kişiyi öldürmekten 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan babanın tahliyesine karar verildi.