Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta kızını taciz ettiği ileri sürülen kişiyi öldüren babanın tahliyesine karar verildi
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Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta kızını taciz ettiği ileri sürülen kişiyi öldüren babanın tahliyesine karar verildi

26.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:21
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta kızını taciz ettiği ileri sürülen kişiyi öldüren babanın tahliyesine karar verildi

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta kızını taciz ettiği öne sürülen kişiyi öldürmekten 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan babanın tahliyesine karar verildi.

Kahramanmaraş'ta kızını taciz ettiği öne sürülen kişiyi öldürmekten 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan babanın tahliyesine karar verildi.

Yeniden yargılama kararı sonrası Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kadir I. ile avukatı katıldı.

Kadir I, öldürdüğü kişinin sürekli kızını taciz ettiğini ve olayda öldürme kastının olmadığını belirtti.

Sanık avukatı Kadir Bastırmacı da müvekkilinin eylemi ağır tahrik altında gerçekleştirdiğini savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Ceza Dairesi, sanığın tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kahramanmaraş'ta 5 Haziran 2018'de Kadir I, kızı Z.I'yı taciz ettiği gerekçesiyle Tamer Ç'yi tabancayla öldürmüş, sanık yargılandığı 5. Ağır Ceza Mahkemesince geçen yıl 3 Ocak'ta "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık avukatının itirazı üzerine davanın yeniden görülmesini kararlaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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