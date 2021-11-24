KADES üzerinden yapılan 138 bin şiddet olayına anında müdahale edildi

Kadına şiddetin önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilen akıllı telefon uygulaması Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) üzerinden gelen 138 bin şiddet ihbarına anında müdahale edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için harekete geçen İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda hayata geçirdiği uygulamaların sonuçlarını almaya başladı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığınca 2018'de hayata geçirilen ve geçtiğimiz günlerde Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından ödüle layık görülen KADES, bugüne kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın tarafından cep telefonuna indirildi.

Uygulama üzerinden gerçekleşen 242 bin 473 ihbarın tamamına anında müdahale edilirken, bu ihbarların 138 bininin gerçek acil durumlar için yapıldığı tespit edildi.

1102 aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele birimi kuruldu

Aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında, 1005'i polis merkezi amirlerinde, 97'si jandarmada olmak üzere 1102 aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele birimi, bu birimlerinin yanı sıra jandarma karakolları ile polis merkez amirliklerinde 1497 güven masası kuruldu.

Aile içi ve kadına şiddetin önlenmesi kapsamında, 2018'den bugüne toplam 309 bin polis ve jandarma personeline eğitim verildi.

Risk değerlendirme ve analiz çalışmalarının tespit edilmesi amacıyla "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formları " uluslararası geçerlilik ve ulusal tecrübeler doğrultusunda güncellendi.

Elektronik kelepçe şiddeti önledi

Aile mahkemeleri hakimleri tarafından verilen kararlara istinaden, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin şiddet mağdurlarına yaklaşıp yaklaşmadığının izlenebilmesi için elektronik kelepçe uygulamasına başvuruluyor.

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), 1000 kapasiteli elektronik kelepçe izleme merkezi kuruldu. Bugüne kadar 764 kişiye elektronik kelepçe takılarak, polis ve jandarma ekiplerince takibi gerçekleştirdi. Merkezde şu an 272 kişiye aktif izleme yapılırken, elektronik kelepçe uygulaması ile takip edilen hiçbir olayda şiddet görülmedi.

Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele komisyonları kuruldu

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde, il ve ilçelerde valiler ve kaymakamların başkanlığında çalışmalara ağırlık verildi. Valilik ve kaymakamlıklar başkanlığında, "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele komisyonları" kuruldu, il ve ilçelerde kadınlara yönelik eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Aile içi kadına şiddet mağdurlarına yönelik önleyici ve koruyucu tedbirler artırıldı. 6284 sayılı kanun kapsamında bugüne kadar meydana gelen kadına karşı şiddet olaylarında, 42 bin 572 şiddet mağduru kadına yönelik 50 bin 380 koruyucu tedbir kararı alındı. 136 bin 753 şiddet uygulayan erkeğe ise 503 bin 156 önleyici tedbir kararı verildi.

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri

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