Son dakika haber | Jandarma teşkilatı 182 yaşında
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Son dakika haber | Jandarma teşkilatı 182 yaşında

Son dakika haber | Jandarma teşkilatı 182 yaşında
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Bilecik Valisi Bilal Şentürk, jandarma teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'ı kabul etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, jandarma teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'ı kabul etti.

Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Şentürk, görevleri başında şehit olanları rahmetle, gazi ve emeklileri minnetle andığını belirtti.

Teşkilat mensuplarının ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güvenliğinin sağlanması için sarsılmaz bir inançla, millet ve vatan sevgisiyle görev yaptığını vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan Türk jandarma teşkilatımız, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla daima takdiri hak etmiş ve aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere her geçen gün daha da bağlılık göstererek milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. Köklü geçmişinden beri yüksek ruh ve şuurla görev yapan jandarma teşkilatımız, suç ve suçlu ile mücadelede gösterdiği üstün başarı ile birlikte verdiği sosyokültürel hizmetlerle de halk ile devlet arasında önemli bir köprü görevi oluşturmuştur. 1839 yılında kurulan, gelişen güçlü yapısı, eğitim düzeyi ve teknolojik donanımıyla kıvanç duyduğumuz jandarma teşkilatımızın görev ve sorumluluklarını, bugün olduğu gibi gelecekte de aynı bilinçle ve kararlılıkla sürdüreceğine ve başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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