Son dakika haber | İzmir Emniyet Müdürü Şahne, Karşıyaka esnafını ziyaret etti

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Karşıyaka ilçesinde esnafı ziyaret edip sorunları dinledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Şahne, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki esnaflarla bir araya geldi.

Şahne, ziyarette vatandaşların taleplerini dinleyip notlar aldı.