Son dakika haber: İzmir'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 28 kişi tutuklandı
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Son dakika haber: İzmir'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 28 kişi tutuklandı

Son dakika haber: İzmir'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 28 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İzmir'de 21-27 Haziran'da gerçekleştirilen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 79 şüpheliden 28'inin tutuklandığı bildirildi.

İzmir'de 21-27 Haziran'da gerçekleştirilen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 79 şüpheliden 28'inin tutuklandığı bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 21-27 Haziran'da kent genelindeki operasyonlarda, 62 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Bunlardan16'sına adli kontrol şartı getirilirken, 28 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

Operasyonlarda, 7 gram esrar, 50 gram eroin, 7 kök kenevir, 1 gram sentetik kannabinoid, 75 gram metamfetamin, 35 ekztazi, 77 bin 739 sentetik hap, tüfek ve 18 fişek ele geçirildiği de kaydedildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 5 operasyonda, 600 dondurulmuş makaron, 40 bin 400 makaron, 359 kilogram tütün, 141 litre sahte içki, 5 bin 719 litre etil alkol, 9 bin 14 adet sikke ve tarihi eser, 19 bin 275 adet kaçak alkol yapımında kullanılan malzeme, 4 bin 200 litre kaçak akaryakıt, tabanca ve 3 fişek ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonlarda 17 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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