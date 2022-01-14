Son dakika haber | İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

PENDİK, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4-13 Ocak'ta, Bağcılar, Bayrampaşa, Arnavutköy, Büyükçekmece, Kağıthane ile Pendik'te uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada yakalanan 21 şüphelinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 2 kilo 200 gram metamfetamin, 2 bin 480 ecstasy, çeşitli miktarlarda bonzai, marihuana ve eroin, 12'şer kimyasal sıvı bidonu ile hidroklorik asit, 10 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, iki şarjör, kurusıkı tabanca, 11 cep telefonu ile toplam 8 bin 490 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken 6 şüpheli ise tutuklandı.