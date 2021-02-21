Son dakika haber | İstanbul'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 13'ü tutuklandı
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Son dakika haber | İstanbul'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 13'ü tutuklandı

21.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 21.02.2021 09:42
Son dakika haber | İstanbul'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 13'ü tutuklandı

Son dakika haberler: İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 13'ü tutuklandı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 13'ü tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 16 Şubat'ta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünden haklarında devam eden soruşturmalar ve kovuşturmalar nedeniyle firari durumda bulunan ve saklandıkları "gaybubet evi" denilen hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla, 1'i de mahkemeden serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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