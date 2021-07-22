Son dakika haber | İsrail askerleri Lübnan sınırından ülkeye giren iki kişiyi gözaltına aldı
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Son dakika haber | İsrail askerleri Lübnan sınırından ülkeye giren iki kişiyi gözaltına aldı

Son dakika haber | İsrail askerleri Lübnan sınırından ülkeye giren iki kişiyi gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İsrail ordusu, gece vaktinde saatlerce süren bir kovalamacadan sonra Lübnan sınırından ülkeye giren iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İsrail ordusu, gece vaktinde saatlerce süren bir kovalamacadan sonra Lübnan sınırından ülkeye giren iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı yazılı açıklamada, gece saatlerinde "iki şüphelinin Lübnan topraklarından İsrail topraklarına sızdığını ve uzun süren geniş bir operasyon kapsamında" gözaltına alındıklarını belirtti.

Adraee, gözaltına alınan şüphelilerin soruşturulmaya tabi tutulduklarını kaydetti.

Daha sonra ise İsrail ordusundan yapılan başka bir yazılı açıklamada, söz konusu kişilerin iş bulma amacıyla ülke topraklarına sızmış olabilecekleri ifade edildi.

Geçtiğimiz aylarda, İsrail ile Lübnan arasındaki sınır, İsrail'in "sabotaj operasyonları" olarak nitelendirdiği ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı tepki olarak birçok sızmaya tanık olmuştu.

Diğer yandan İsrailli yetkililer, Lübnan'da bu dönemde kötüleşen ekonomik ve siyasi koşulların ülkelerini olumsuz yönde etkileyeceği konusunda uyarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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