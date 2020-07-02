Son dakika haber! İngiltere-Türkiye arasında uçuş yasağı kalkıyor Son dakika güncel haberi: İngiltere Türkiye'nin de bulunduğu 75 ülkeye uçuş yasaklarını kaldırmaya hazırlanıyor.

İngiltere Türkiye'nin de bulunduğu 75 ülkeye uçuş yasaklarını kaldırmaya hazırlanıyor.

İngiltere 15 Haziran itibariyle sokağa çakma yasağını kaldırmasıyla birlikte ülke genelinde hayat yeniden normale dönmeye başlıyor. Hükümet, normale dönme çalışmaları kapsamında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 75 ülkeye uçuş yasaklarını kaldırmaya hazırlanıyor. İngiliz medyasında yer alan habere göre, Türkiye'deki korona virüs vakalarının düşüşe geçmesiyle uçuşların güvenilir olabileceği bilgisini verildi. Salgın döneminde evlerine dönmekte sıkıntı yaşayanlar için önemli bir adım atılmaya hazırlanılıyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın yasağın kaldırılmasına ilişkin genelgeyi yarına kadar açıklaması bekleniyor.

İngiltere'de bugüne kadar 313 bin 413 korona virüs vakası tespit edilirken, 43 bin 906 kişi hayatını kaybetti. - LONDRA

Kaynak: İHA