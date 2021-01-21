Son dakika haber | İngiliz kadın ve çocuklarına Kızılay yardım eli uzattı
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Son dakika haber | İngiliz kadın ve çocuklarına Kızılay yardım eli uzattı

21.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:28
Son dakika haber | İngiliz kadın ve çocuklarına Kızılay yardım eli uzattı

Son dakika haberi: Muğla'da yaşayan İngiliz uyruklu kadın ve çocuklarına Kızılay tarafından yardım eli uzatıldı.

Muğla'da yaşayan İngiliz uyruklu kadın ve çocuklarına Kızılay tarafından yardım eli uzatıldı.

Türk Kızılay Menteşe Şubesi görevlileri, salgın döneminde evden çıkamayanlar için yardım malzemeleri dağıtımı yaparken Türk eşinden ayrıldıktan sonra yaşları 9 ila 14 arasında değişen 4 çocuğuyla merkez ilçe Menteşe'de yaşayan P.B. ile karşılaştı.

Kiralık 2 odalı evinde çocuklarıyla hayatta kalma mücadelesi veren kadına gıda ve giysi yardımında bulunan Kızılay gönüllüleri, P.B'nin durumunu Menteşe Sosyal Hizmet Vakfına bildirdi.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, yaptığı açıklamada, İngiliz kadının yaşam mücadelesini ilk olarak yaptıkları ekmek dağıtımı sırasında fark ettiklerini söyledi.

P.B'nin 4 çocuğuyla şiddete maruz kaldığını ve inanılmaz bir mücadele verdiğini anlatan Gürbüz, şunları kaydetti:

"İngiltere'den Türkiye'ye tercüman olarak gelmiş. Eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesini sürdürmek için çaba sarf ediyor. Biz de Türk Kızılay olarak o günden bu yana kendisine gıda yardımı yapıyoruz. Çocuklara da bugün itibariyle kıyafet, kitap, defter ve tablet konusunda bir çalışma yapacağız. Desteğimize devam edeceğiz. Ayrıca kadın ve çocukları Menteşe Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçireceğiz. Psikolojik tedaviye ihtiyaçları olduğu kanaatindeyiz. Tedavi sürecinde de elimizden geleni yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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