Son dakika haber! İHH'dan başkentte görev başındaki polislere çorba ve çay ikramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! İHH'dan başkentte görev başındaki polislere çorba ve çay ikramı

09.01.2021 04:27 | Son Güncelleme: 09.01.2021 04:30
Son dakika haber! İHH'dan başkentte görev başındaki polislere çorba ve çay ikramı

Bir son dakika haberine göre İHH İnsani Yardım Vakfı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başkentte görev yapan güvenlik güçlerine çay, çorba ve atıştırmalık ikramında bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başkentte görev yapan güvenlik güçlerine çay, çorba ve atıştırmalık ikramında bulundu.

Şehrin farklı yerlerindeki kontrol noktalarında görevini sürdüren polisleri ziyaret eden vakıf ekipleri, görevlilere kolaylıklar dileyerek yanlarında getirdikleri yiyecek ve içecekleri ikram etti.

İHH Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Mehmet Enes Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğuk havaya rağmen görev yapan kamu çalışanlarına ikramda bulunduklarını belirtti.

Görev başındaki emniyet mensupları ve sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini ifade eden Arıkan, "Sabaha dek ne kadar uygulama noktası varsa buradaki görevlilere veya yol üzerinde görmüş olduğumuz belediye ve sağlık çalışanlarımıza sıcak çay, kahve, salep ve diğer içeceklerle bazı yiyecekler ikram ediyoruz." diye konuştu.

Gece gündüz görev yapan ekiplerin memnuniyetini dile getirmelerinin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Arıkan, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Ankara'da da bu çalışmaya kış boyunca devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Donald Trump Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Enis Arıkan Hande Erçel İrem Derici
Spor Can Bartu Erol Bulut Ersun Yanal Mesut Bakkal Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Kongre Kocaeli Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İHH'dan başkentte görev başındaki polislere çorba ve çay ikramı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 04:31:54. #1.15#
title