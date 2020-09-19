Son dakika haber: Hakkari kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Hakkari kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haber: Hakkari kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi
19.09.2020 23:45 | Son Güncelleme: 19.09.2020 23:48

Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Hava destekli operasyonda, iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, bölgedeki operasyonun sürdürüldüğü de kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yıldırım operasyonları 'yıldırım' gibi. Hakkari'den bir haber daha. Haberi biraz sonra gelir. Tebrikler kahramanlar. Allah ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Barış Gündoğan
Barış Gündoğan
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mike Pompeo Muharrem İnce Adnan Menderes Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Cem Yılmaz Nebahat Çehre İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Fatih Terim Vedat Muriqi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana Bursa İzmit Rusya
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Hakkari kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 23:49:29. #1.14#
title