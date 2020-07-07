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Son dakika haber! Galatasaray Antalya'da

Son dakika haberine göre - Galatasaray Antalya'da Süper Lig'in 31. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na geldi.

07.07.2020 23:11 | Son Güncelleme: 07.07.2020 23:16

- Galatasaray Antalya'da

ANTALYA - Süper Lig'in 31. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na geldi.

Sarı-kırmızılı kafileyi havalimanında yaklaşık 20 kişilik taraftar karşıladı. Taraftarlar kafileye marşlar ve tezahüratlarla destek verdi.

Mete Kalkavan'ın yöneteceği maçta ev sahibi Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Falcao ve Lemina kafileye dahil edilmezken, kırmızı kart cezası biten Adem Büyük'ün kadroda yer alması bekleniyor.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban."

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Son dakika haber! Galatasaray Antalya'da

Kaynak: İHA

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