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Son dakika haber: Futbol: Süper Lig

Son dakika habere göre Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, İlker TakpakDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Marcelo, Uğur Çiftçi, Emre Kılınç, Yatabare, Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy, Cofie, Kone Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Ramos, Polomat, Zargo...

Son dakika haber: Futbol: Süper Lig
19.07.2020 22:05 | Son Güncelleme: 19.07.2020 22:08

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, İlker Takpak

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Marcelo, Uğur Çiftçi, Emre Kılınç, Yatabare, Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy, Cofie, Kone

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Ramos, Polomat, Zargo Toure, Sessegnon, Candeias, Soner Dikmen, Berat Özdemir, Halil İbrahim Pehlivan, Stancu

Gol: Dk. 29 Kone (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 33. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

16. dakikada Fatih Aksoy'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert şutunu kaleci Nordfeldt güçlükle çeldi.

27. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında Ramos ceza alanı içinde topla elle oynadı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada kazanılan penaltıyı Kone ağlara gönderdi. 1-0

39. dakikada Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Stancu'nun ceza sahası içinde düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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