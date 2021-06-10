Son dakika haber: Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti'yle askeri iş birliğini ve yardımını askıya aldı
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Son dakika haber: Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti'yle askeri iş birliğini ve yardımını askıya aldı

Son dakika haber: Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti'yle askeri iş birliğini ve yardımını askıya aldı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti'yle (OAC) askeri iş birliği ve yardımını, ülkede yürütülen Fransa karşıtı kampanyaya ortak olduğu gerekçesiyle dondurdu.

Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti'yle (OAC) askeri iş birliği ve yardımını, ülkede yürütülen Fransa karşıtı kampanyaya ortak olduğu gerekçesiyle dondurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bangui yönetiminin birçok defa siyasi olarak muhalefete ve ülkede büyük bir dezenformasyon kampanyasının hedefi olan Fransa'ya karşı tutum konusunda verdiği sözleri tutmadığı belirtildi.

Rusya'nın suçlanamayacağı ancak OAC'nin bu kampanyada bir suç ortağı olduğu kaydedilen açıklamada, nisan sonunda Orta Afrika Cumhuriyeti Savunma Bakanlığında bulunan 5 Fransa askeri yardım çalışanının geri çekildiği, Gabon'daki OAC askerlerine yönelik askeri yardımın askıya alındığı ifade edildi.

Ülkedeki Avrupa Birliği (AB) ile Birleşmiş Milletler (BM) askeri misyonlarına destek vermeyi sürdüreceği aktarılan açıklamada, OAC'ye yapılan 10 milyon avroluk bütçe yardımının da bir sonraki emre kadar dondurulduğu vurgulandı.

Açıklamada, OAC halkını doğrudan etkileyen yaklaşık 6 milyon avroluk insani yardım projelerinin sürdürüleceği belirtildi.

Ülkede 2012'de patlak veren şiddet olaylarına Fransa, 2013-2016'da Sangaris Operasyonu'yla müdahalede bulunmuştu.

BM, OAC'ye yönelik silah ambargosundan muafiyet tanınan Fransa 2018'de OAC Silahlı Kuvvetlerine (FACA) 1400 saldırı tüfeği teslim etmiş, birkaç ay sonra da Rusya, Fransa'nın açtığı bu alana girerek FACA'ya silah yardımı yapmış ve ülkeye çok sayıda askeri eğitmen göndermişti.

Fransa, Rusya'nın OAC'ye gönderdiği askerlerin, Rus paralı asker gücü Wagner Grubu'na bağlı paramiliterler olduğunu ileri sürerken, Moskova bu iddiayı yalanlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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