Son dakika haber: Erzurum'da sağlık müdürlüklerindeki "zimmet" davasının gerekçeli kararı açıklandı

Son dakika haberi: Erzurum'da İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde evrakta usulsüzlük yaparak 4 milyon 394 bin 791 liralık haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 7 kişi hakkında hazırlanan gerekçeli kararda, sanıkların tüm yasal unsurlarıyla suçu zincirleme şekilde işledikleri ve bundan dolayı...

FATİH, İSTANBUL (AA) - Erzurum'da İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde evrakta usulsüzlük yaparak 4 milyon 394 bin 791 liralık haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 7 kişi hakkında hazırlanan gerekçeli kararda, sanıkların tüm yasal unsurlarıyla suçu zincirleme şekilde işledikleri ve bundan dolayı alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verildiği belirtildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kentteki sağlık müdürlüklerinde evrakta usulsüzlük yaparak yaklaşık 4 milyon 394 bin 791 liralık haksız kazanç sağladıkları iddia edilen Adem K, Fatih O, Ahmet A, Orhan P, Yusuf T. ve İsrafil A. ile oğlu Abdusselam A. hakkındaki kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda sanıklar Fatih O, Orhan P, Yusuf T, Ahmet A. ve Adem K. ile İsrafil A'nın atılı eylemlerin gerçekleştiği tarihlerde çalıştıkları kurumda "gerçekleştirme görevlisi" olarak mutemetlik yaptıkları, maaş tahakkuk işlemleriyle ilgili yetkilerinin bulunduğu bildirilerek, bu bağlamda zimmet suçunda aranan yasal şartların gerçekleştiğinin mahkemece kabul edildiği belirtildi.

Kararda şunlar kaydedildi:

"İsrafil A'nın görevli olduğu yıllarda maaş ödemelerinin yapılacağı ay başlarından önce İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğünün harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlileri ve muhasebe birimlerince tanzim edilen ve onaylanan maaş ile diğer ek ders, vekalet, iş sağlığı ve güvenliği, aile sağlığı merkezi ücreti gibi ödemelere ilişkin en son aşamada kendisine verilen şifre ve tanımlanan mail adresi üzerinden bankaya gönderilen text ve Excel dosyalarında değişiklik veya ilave yaparak kendisinin ve diğer sanıklar Orhan P, Yusuf T, Ahmet A, Adem K. ve Abdusselam A'nın hak ettiklerinden fazla maaş veya hak etmedikleri halde ücretler almalarını sağladığı, emekli olan veya statüsü değişen kişileri ilave ederek ya da kişilerin maaşlarında ufak kesintiler yaparak bu paraların kurum hesabına iadesi yerine kendisinin ve diğer sanıkların hesaplarına aktarılmasını sağladığı, resmi prosedürler tamamlandıktan sonra bankaya üzerinde değişiklik yapılmış text ve Excel belgelerini gönderdiği anlaşılmıştır."

Hileli davranışlarla zimmetin açığa çıkmasını önlemeye çalışmışlar

İsrafil A'nın bu şekilde eylemini birçok kez yaparak toplamda 1 milyon 665 bin 415 lira 77 kuruşu kendi hesabına aktararak zimmetine geçirdiği ifade edilen kararda, İsrafil A'nın diğer sanıklardan Adem K'nin hesabına 1 milyon 56 bin 381 lira, Ahmet A'nın hesabına 479 bin 871, Yusuf T'nin hesabına 434 bin 954 lira, Orhan P'nin hesabına 425 bin 132 lira, Fatih O'nun hesabına 301 bin 803 lira ve Abdusselam A'nın hesabına 31 bin 235 lira gönderdiği belirtildi.

Kararda şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sanıklar İsrafil A, Adem K. ve Fatih O'nun eylemlerinin kurum içinde yapılacak normal bir denetim, araştırma veya karşılaştırma ile ilk bakışta kolayca ve kesin bir surette anlaşılabilecek nitelikte olmadığı, sanıkların zimmet suçunun açığa çıkmaması ve eylemlerini gizlemek amacıyla gerçeğe aykırı text tabloları ve Excel listelerini kurum içi ödeme emirleri ve bunlara eklenen banka listeleri ve bordrolar doğru hazırlandıktan sonra son aşamada bankaya ödeme yapılmak üzere gönderirken değiştirdikleri, bankalardan bu kişilere ödenen miktarlar araştırılacak şekilde denetim yapıldığı takdirde, sanıkların eylemlerinin ortaya çıkacağı anlaşılmakla bu şekilde hileli davranışlar sergileyerek zimmetin açığa çıkmasını önlemeye çalıştıkları, sanıklar Orhan P, Yusuf T, Ahmet A. ve Abdusselam A'nın da defalarca farklı tarihlerde aynı yöntemle hesaplarına yatan fazla paraların kaynağıyla ilgili sessiz kalarak paraları çekip kullanmak suretiyle öncesinden paraların hesaplarına yatacağını bildikleri ve paralar hesaplarına yatınca çekip kullandıkları, bu suretle hileli davranışlarla zimmetin açığa çıkmasını önlemeye çalıştıkları anlaşılmıştır."

Zincirleme suçtan dolayı alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verildi

Zincirleme şekilde zimmet suçu tüm yasal unsurlarıyla sabit olduğundan sanıklar hakkında temel cezaların alt sınırından uzaklaşılarak verildiği anlatılan kararda, Orhan P. ve Yusuf T'nin kovuşturma başlamadan, Ahmet A. ile Abdusselam A'nın ise kovuşturma aşamasında kurumun zararlarını giderdiğinden cezalarında indirim yapıldığı bildirildi.

Kararda zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışları zincirleme şekilde işlediğinden "zimmet" suçundan İsrafil A'nın 18 yıl 9 ay, Adem K'nin 15 yıl, Fatih O'nun 13 yıl 4 ay, kamu zararını kovuşturma başlamadan önce etkin pişmanlık göstererek gideren Yusuf T'nin 4 yıl 7 ay, kamu zararını gideren Orhan P. ile Ahmet A'nın 6 yıl 8 ay ve yardımcı olmak suretiyle suça iştirak eden ve kurum zararını gideren Abdusselam A'nın 2 yıl 7 ay 6 gün hapisle cezalandırıldığı bildirildi.

Kamu görevlisinin görevi gereği düzenlemekle yetkili olduğu evrakta zincirleme şekilde "resmi belgede sahtecilik" suçundan İsrafil A'nın 7 yıl 6 ay, Adem K'nin 5 yıl 6 ay 20 gün, Ahmet A, Orhan P. ve Fatih O'nun 4 yıl 5 ay 10 gün, Yusuf T'nin 3 yıl 10 ay 20 gün hapse çarptırıldığı kaydedilen kararda, Abdusselam A'nın bu suçtan beraat ettiği belirtildi.

İsrafil A'nın tutukluluk halinin devamına hükmedildiği ve Adem K. ile Fatih O'nun hükümle tutuklandığı bildirilen kararda, Yusuf T, Orhan P. ve Ahmet A'nın yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verildiği ifade edildi.