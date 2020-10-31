Son dakika haber: Erdoğan: "Başta Fransa, kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı Avrupa'yı defalarca felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin işaretidir"
31.10.2020 14:37 | Son Güncelleme: 31.10.2020 14:40
Son dakika politika haberine göre Erdoğan: "Başta Fransa, kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı Avrupa'yı defalarca felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin işaretidir"
Erdoğan: "Başta Fransa, kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı Avrupa'yı defalarca felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin işaretidir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş