Son dakika haber: Erdoğan: "Başta Fransa, kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı Avrupa'yı defalarca felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin işaretidir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Erdoğan: "Başta Fransa, kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı Avrupa'yı defalarca felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin işaretidir"

31.10.2020 14:37 | Son Güncelleme: 31.10.2020 14:40
Son dakika haber: Erdoğan:

Son dakika politika haberine göre Erdoğan: "Başta Fransa, kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı Avrupa'yı defalarca felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin işaretidir"

Erdoğan: "Başta Fransa, kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı Avrupa'yı defalarca felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin işaretidir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

İlgili Haberler

Öztrak: Türkiye düşmanlığı, seçime giden ülkelerde siyasetçilerin en önemli ekmeği oluyor
Öztrak: Türkiye düşmanlığı, seçime giden ülkelerde siyasetçilerin en önemli ekmeği oluyor
Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına tepki Açıklaması
Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına tepki Açıklaması
Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki
Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Son dakika haber: Erdoğan: "Başta Fransa, kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı Avrupa'yı defalarca felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin işaretidir" - HaberErdoğan: "Avrupa değerleri diye çıkılan yolun diğer inançlar ve toplumların sembollerine karşı en bayağı hakaretlerin savunuculuğuna çıkması çok acı." - HaberErdoğan: "Deprem anından itibaren bakan, milletvekili, tüm kurumlarımız, Kızılayımız, AFAD'ımız, hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk" - HaberCumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz." - HaberCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depremin meydana geldiği İzmir'e gidiyor - HaberSon Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 4 çocuğu enkaz altından çıkarılıyor - HaberlerSon dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Umman Dışişleri Bakanı, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti." - HaberSon dakika: Kardeş Kazakistan halkından Türkiye'ye büyük destek - HaberSon dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Konutları inceleyeceğiz, bütün binalara girerek hasar tespit çalışmalarını yapacağız." - HaberSon dakika haber | Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: "Kosova, bu zor dönemde Türkiye halkının ve hükümetinin yanındadır" - HaberDepremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti - Haberler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Işın Karaca Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Eddie Newton Arda Kardeşler Mehmet Özdilek
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Erdoğan: "Başta Fransa, kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı Avrupa'yı defalarca felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin işaretidir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 14:40:24. #1.14#
title