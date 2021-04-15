Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Özel uçakla saat 22.00'de Ercan Havalimanı'na gelen Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Çavuşoğlu, ziyarete ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için #KKTC'deyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Cenevre'de 27-29 Nisan'da Birleşmiş Milletler öncülüğünde garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında düzenlenecek Kıbrıs konulu gayriresmi konferans öncesi yarın KKTC'de temaslarda bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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