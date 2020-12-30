Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de) Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü"

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de) Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik.