Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de) Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü"
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de) Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü"

30.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:56
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de) Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de) Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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