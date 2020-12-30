Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de) Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü"
30.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:56
Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de) Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de) Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu