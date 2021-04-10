Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutladı Açıklaması

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milletin huzur ve güvenliği için hiç durmadan çalışan Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, "Sizinle daha güvende ve emniyetteyiz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milletin huzur ve güvenliği için hiç durmadan çalışan Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, "Sizinle daha güvende ve emniyetteyiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından "@EmniyetGM" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin huzur ve güvenliği için hiç durmadan çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 176'ncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Sizinle daha güvende ve emniyetteyiz."

Fahrettin Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan bir videoya da yer verdi.

Görev başındaki polislerin görüntülerinin yer aldığı videoda, kurulduğu günden bu yana milletin hizmetinde olan Türk Polis Teşkilatının yetkin personeli ve modern alt yapısıyla huzur ve güvenliğin en büyük teminatı olmaya devam ettiği belirtildi.

Polis Teşkilatının yerli ATAK helikopteriyle artık daha da güçlü olduğu, terörün her türlüsünün bu topraklardan kazınmaya devam ettiği vurgulanan videoda, şu bilgiler paylaşıldı:

"2020'de gerçekleşen 102 bin iç güvenlik operasyonuyla, toplam 809 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Aralarında kırmızı bültenle arananların da olduğu 333 DEAŞ mensubu terörist yakalandı. FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 96 bin kişiye işlem yapıldı. Örgüt üyesi 25 bin kişi gözaltına alındı.

Bataklıklar kuruyana kadar temizliğe devam. 2020'de narkotik polisince düzenlenen 140 bin operasyonda 20 ton esrar, 11 ton eroin, 800 kilogram kokainle, 100 milyon lira kara araya el konuldu."

"2020'de yaklaşık 2,4 milyon asayiş olayının yüzde 86'sı aydınlatıldı"

Videoda, ülkenin her köşesinde huzur için çalışmaya devam edildiği aktarılarak 2020'de yaşanan yaklaşık 2,4 milyon asayiş olayının yüzde 86'sının aydınlatıldığı, kişilere karşı işlenen suçları aydınlatmada yüzde 99 başarı elde edildiği kaydedildi.

Öte yandan, yollar tamamen güvenli olana dek, gece gündüz nöbete devam edildiği belirtilen videoda, trafik güvenliği alanında etkin ve verimli denetimlerle 2020'de ölümlü trafik kazalarında bir önceki yıla göre yüzde 11,9 azalma gerçekleştiği aktarıldı.

Videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Mazluma şefkat elini uzatmaya devam. 2020'de 18 bini denizde olmak üzere toplam 110 bin düzensiz göçmen ve 3 bin 810 organizatör yakalandı. YİMER 157 aracılığıyla 564 çağrıda 13 bin 187 kişi kurtarıldı.

Teknolojinin tüm imkanlarıyla güçlenmeye devam. Güçlü, dinamik, etkin, hareket kabiliyeti yüksek istihbarat yapılanmasıyla, önleyici odaklı güvenlik uygulamaları, yeni teknolojilerin de katkısıyla artık çok daha etkili. 176 yıldır halkına, vatanına, toprağına ve bayrağına durmadan hizmete devam."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı